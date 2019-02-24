أكرم حسنى يشكر محمد صلاح.. أعرف السبب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الفنان أكرم حسنى، بالشكر إلى محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، عقب نشره صورة "أفيش" مسلسل الوصية عبر خاصية "ستورى". أكرم حسنى، أعاد نشر الصورة وعلق قائلاً: "سعيد إن الوصية عجبك يا مشرفنا.. فخر العرب محمد صلاح". Advertisements

أكرم حسنى يذكر أن مسلسل "الوصية" سيناريو وحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، من إخراج خالد الحلفاوى، ويلعب بطولته أكرم حسنى، وأحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف.

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