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محمد الحلو وريهام عبد الحكيم يشاركان في إحياء ذكرى موسيقار الأجيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المايسترو سليم سحاب مع الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا والفنانة جيهان مرسي رئيس قطاع الموسيقي الشرقية، لوضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية دار الأوبرا المصريه، بذكري الموسيقار عبد الوهاب، يوم الخميس الموافق 14 مارس على المسرح الكبير في الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يحييها  المطرب محمد الحلو، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وساره سحاب، بمصاحبة اوركسترا كبير من أهم العازفين بمشاركة اوركسترا الشباب والرياضه الذي يدربه المايسترو للاحتراف.

وأكد المايسترو سليم سحاب لـ"الخليج 365"، أن البرنامج  حفل مفاجأة لن يعلن عنها ووعد بأنه سيظهر بشكل جديد وأكد ان هذه الاحتفالية يشرف عليها رئيس الأوبرا.

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