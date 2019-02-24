شكرا لقرائتكم خبر عن غدا الاثنين.. عزاء الفنان مصطفى الشامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هبه بدر، أرملة الفنان الراحل مصطفى الشامى، أن عزاء زوجها سيقام غداً فى مسجد الصديق بمساكن شيراتون من خلال بوست كتبت فيه عبر حسابها على فيس بوك: "تم اليوم دفن زوجى الفنان القدير د.مصطفى الشامى والعزاء يوم الإثنين فى مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته".
وتوفى الفنان مصطفى الشامى، صباح أمس السبت، عن عمر ناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.
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