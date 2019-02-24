غدًا.. "المهن التمثيلية" تجرى مقابلات الدفعة الثانية من ورشة "التصاريح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى نقابة المهن التمثيلية اختبارات القبول للدفعة الثانية لورشة التمثيل للراغبين فى الحصول على تصاريح عمل، غدا الاثنين 25 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، بمسرح النهار، وترسل النقابة رسائل نصية للمتقديم بموعد الاختبار.
المهن التمثيلية
كشف الفنان أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن تكلفة ورشة التأهيل والتدريب على فنون التمثيل للراغبين فى الحصول على تصريح عمل من النقابة 3000 جنيه بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل استمارة التقديم، لافتا إلى أن هذه التكلفة هى الأقل مقارنة بالورش الخاصة، وأن ما يميز ورش "المهن التمثيلية" أنها تابعة لجهة أكاديمية معروفة وليست ورشة "تحت بير السلم" – على حد وصفه.
وأوضح عزب، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه سيتم تقسيم خريجى الورش إلى 3 فئات حسب موهبتهم، الأولى سيتم منحهم تصريحا سنويا، والثانية يسمح لهم بتصريح مدته 6 أشهر، والثالثة سيتم منحهم تصريح مع كل عمل على حدة، وعن إمكانية ترشيح خريجى الورشة لأعمال فنية، قال عزب: "لن نرشح خريجى الورش للسوق فكل ممثل ومجهوده".
وأضاف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن مدة الورشة 6 أسابيع يتدرب خلالها المتقدم على أيدى خبراء وأساتذة فى التمثيل، والهدف منها حماية حقوق الموهوبين ورعايتهم وحماية المهنة من الدخلاء، موضحا تنظيم 3 ورش على مدار العام تزامنا مع مواسم تصوير المسلسلات والأفلام.
كان قد دشن الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب الممثلين مشروع ورش التأهيل والتدريب على فنون التمثيل للراغبين فى الحصول على تصريح عمل برعاية نقابة المهن التمثيلية، من أجل تقنين سوق العمل فى مجال التمثيل، ومنح المواهب الفنية الجديدة فرصة لإثبات نفسها، مشيرا إلى أن هذه الورش ستفتح آفاقا جديدة للإبداع أمام المتقدمين والمنتسبين لها.
وأضاف أشرف زكى أن الورش الفنية التى تعتزم النقابة إطلاقها تتوافق مع النصوص القانونية المنظمة لعمل النقابة والأهداف التى أنشئت من أجلها، لافتا إلى أن نقابة المهن التمثيلية هى الوحيدة التى تمتلك الحق القانونى فى منح التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة التمثيل فى مصر.
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