شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. "المهن التمثيلية" تجرى مقابلات الدفعة الثانية من ورشة "التصاريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى نقابة المهن التمثيلية اختبارات القبول للدفعة الثانية لورشة التمثيل للراغبين فى الحصول على تصاريح عمل، غدا الاثنين 25 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، بمسرح النهار، وترسل النقابة رسائل نصية للمتقديم بموعد الاختبار.



المهن التمثيلية

كشف الفنان أيمن عزب، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن ‏تكلفة ورشة التأهيل والتدريب على فنون التمثيل للراغبين فى ‏الحصول على تصريح عمل من النقابة 3000 جنيه ‏بالإضافة إلى 100 جنيه مقابل استمارة التقديم، لافتا إلى أن هذه ‏التكلفة هى الأقل مقارنة بالورش الخاصة، وأن ما يميز ورش ‏‏"المهن التمثيلية" أنها تابعة لجهة أكاديمية معروفة وليست ورشة ‏‏"تحت بير السلم" – على حد وصفه.

وأوضح عزب، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه سيتم تقسيم ‏خريجى الورش إلى 3 فئات حسب موهبتهم، الأولى سيتم منحهم ‏تصريحا سنويا، والثانية يسمح لهم بتصريح مدته 6 أشهر، والثالثة ‏سيتم منحهم تصريح مع كل عمل على حدة، وعن إمكانية ترشيح ‏خريجى الورشة لأعمال فنية، قال عزب: "لن نرشح خريجى الورش ‏للسوق فكل ممثل ومجهوده". ‏

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وأضاف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن مدة الورشة 6 ‏أسابيع يتدرب خلالها المتقدم على أيدى خبراء وأساتذة فى التمثيل، ‏والهدف منها حماية حقوق الموهوبين ورعايتهم وحماية المهنة من ‏الدخلاء، موضحا تنظيم 3 ورش على مدار العام تزامنا مع مواسم ‏تصوير المسلسلات والأفلام.‏

كان قد دشن الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ونقيب ‏الممثلين مشروع ورش التأهيل والتدريب على فنون التمثيل للراغبين ‏فى الحصول على تصريح عمل برعاية نقابة المهن التمثيلية، من ‏أجل تقنين سوق العمل فى مجال التمثيل، ومنح المواهب الفنية ‏الجديدة فرصة لإثبات نفسها، مشيرا إلى أن هذه الورش ستفتح آفاقا ‏جديدة للإبداع أمام المتقدمين والمنتسبين لها. ‏

وأضاف أشرف زكى أن الورش الفنية التى تعتزم النقابة إطلاقها ‏تتوافق مع النصوص القانونية المنظمة لعمل النقابة والأهداف التى ‏أنشئت من أجلها، لافتا إلى أن نقابة المهن التمثيلية هى الوحيدة ‏التى تمتلك الحق القانونى فى منح التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة ‏التمثيل فى مصر.‏