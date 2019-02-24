شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء..هند عبد الحليم ضيف "الراديو بيضحك" على 9090 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة هند عبد الحليم ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" يوم الثلاثاء القادم مع الإعلامية فاطمة مصطفى خلال حلقة تتحدث فيها عن كواليس مسلسل "زودياك"، ومسلسل "الملكة" التي تقوم بتصويرهما حالياً.

كما تتطرق هند عبد الحليم إلى أدوارها خلال الفترة الأخيرة حيث شاركت فى شهر رمضان الماضى مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل "عوالم خفية" التى حققت فيه نجاحاً كبيراً من خلال دور جديد عليها والعديد من الأمور الأخرى التى تتطرق لها فى الحلقة، كما سبق وشاركت يسرا فى مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، إلى جانب العديد من الأعمال الأخري التى تتعرض لها.

برنامج "الراديو بيضحك" يذاع كل ثلاثاء من الساعة الـ 9 وحتى الـ 11 مساءا، واستضاف خلال الفترة الأخيرة العديد من الفنانين أبرزهم كلاً من أحمد السقا، على ربيع، محمد هنيدى، ناهد السباعى، كريم عفيفى وغيرهم.

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