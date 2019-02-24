"مسرح مصر" ينتهى من عروض الموسم السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

انتهى فريق مسرح مصر، الذي يقوده الفنان أشرف عبد الباقي، من عروض الموسم السادس.

ونشر خاطر صورة لأبطال الفريق عبر صفحته على إنستجرام، وكتب: "آخر يوم من الموسم السادس عقبال اللي جاي إن شاء الله ودايما مع بعض يا أعظم فرقة وأقوى فرقة".

وينشغل خاطر حاليا بتصوير دوره في مسلسل طلقة حظ، الذي يشارك به في السباق الرمضاني.