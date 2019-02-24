قبل إعلان جوائز الأوسكار.. سعد الحريري لـ نادين لبكي:"قلوبنا معك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: وجه سعد الحريري رئيس وزراء لبنان رسالة للمخرجة نادين لبكي قبل إعلان جوائز الأوسكار الـ91، والتي تنافس خلاله على جائزة أفضل فيلم أجنبي من خلال فيلمها "كفر ناحوم". وكتب الحريري في تغريدة له عبر "تويتر": "أتمنى كل التوفيق لنادين لبكي، وطاقم فيم "كفرناحوم"، في ترشيحها لجائزة أوسكار" "مضيفًا: "قلوبنا معك، وكل لبنان فخور بك. يذكر أن حفل إعلان جوائز الأوسكار سيقام صباح غدٍ الاثنين.

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