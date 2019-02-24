ميريام فارس بفستان أصفر ودرة بـ"الكاجوال".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهيرة فودة:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. "الخليج 365" يعرض لكم 10 من أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق، مرتدية فستانًا أخضر اللون طويل. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

كارمن سليمان

نشرت المطربة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، لاقت إعجاب الجمهور.

قمر

نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". وعلقت: "هيقولوا أنا حالة نادرة". وقد حازت الصورة على إعجاب محبيها.

نجوى كرم

شاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها ببدلة سوداء، نالت إعجاب متابعيها.

درة

Advertisements

نشرت الفنانة درة صورة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، حازت على إعجاب جمهورها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال. ونالت الصورة إعجاب محبيها.

نسمة محجوب

نشرت المطربة نسمة محجوب صورة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بلوك جديد، مرتدية فستانًا أزرق. وقد حازت الصورة على إعجاب محبيها.

ميريام فارس

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"لوك جديد"، مرتديةً فستانًا أصفر أبرز جمالها. ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أصالة نصري

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل أنيق، وبشعر بني قصير.

ندى بسيوني

شاركت الفنانة ندى بسيوني جمهورها بصورة مع دولفين، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام". ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.