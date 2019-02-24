محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365 عددًا من الأخبار الفنية، على مدار أمس السبت، منها الموت يفجع زوج عبير صبري وعقود تركي آل الشيخ، وأزمة أمير طعمية والأهلي، والحكم على طارق النهري، وغيرها.. وإليكم التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| وفاة ممثل والمؤبد لاَخر وأزمة أمير طعيمة مع جمهور الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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