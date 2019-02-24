بالفيديو.. سلمي رشيد تروج لحفلها بهولندا

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روجت النجمة سلمي رشيد لحفلها المقبل بهولندا، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت قائلة: "صباح النور حبابنا بهولندا كنتسناوكم يوم 28 من هاد الشهر الجديد قريبلا تنسو الاشتراك بقناتي علي يوتيوب"، و من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 28 فبراير من الشهر الجاري، كما يبدأ الحفل في تمام الساعة
يذكر أن الفنانة المغربية سلمي رشيد طرحت سابقا كليب أغنية "مر حبي"، و نال إعجاب جمهورها، كما كسر حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".
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