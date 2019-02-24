جريمة مروعة .. قتل والدته فقدمها وجبة لكلبه وطبخ نصفها!

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 12:51 صباحاً -

أقدم شاب اسباني يدعى “ألبرتو سانشيز غوميز”، البالغ من العمر 26 عاما، على قطع جثة والدته ثم قدمها للكلب الذي يقوم بتربيته.

الأمر الذي دفع بالشرطة الاسبانية إلى إلقاء القبض عليه، وبدوره اعترف بجريمته أمام المحققين بعدما ألحوا في السؤال عن والدته المختفية التي تبلغ من العمر 66 عاما.

وأشار تقرير نشرته إحدى الصحف العالمية إلى أن هذا الشاب قام بطبخ أجزاء من والدته في البيت بينما تخلص من الأمعاء في أكياس القمامة.

من جهتها الشرطة أخضعت هذا الشاب لفحوص نفسية للتأكّد من اختلاله العقلي.