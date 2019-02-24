شاهدوا الفنانةُ المغربيةُ جليلة: لن أرتبطَ بفنان لو بموت وما أحب الرجل الحلو.. وكثيرون يريدون قتلي!

كتب امير فتحي في الأحد 24 فبراير 2019 12:51 صباحاً -

أعلنت الفنانةُ المغربيةُ، جليلة، عن رفضها القاطع الارتباط بفنان أو أي شخص مشهور، لأنها شخصية غيورة جدًا ولا تقبلُ أن يشاركها أحد في زوجها.

وأضافت جليلة في تصريحات تلفزيونية: “أكيد لما أرتبط هيكون من خارج الوسط الفني.. لأني ما ارتبط بفنان لو هموت.. ما أرتبط بشخصية مشهورة.. لأني أنا مشهورة وإنسانة غيورة وما أقبل حدا يشاركني في الشخص اللي أحبه”.

وتحدّثت الفنانة المغربية عن مواصفات فتى أحلامها، قائلةً: “أريده رجال فقط ما في شيء بعد.. الرجل بكلمة، الرجل بموقف ويكون سند.. الماديات تهم أيضًا لأن لو ما كو ماديات شلون راح أعيش معاه.. لكن الرجوله قبل الماديات”.

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وتابعت: “ما عندي مواصفات معينة في الشكل.. وعلى فكرة ما أحب الرجل الحلو.. أهم شيء يكون مهتم بحاله ومرتب ونظيف”.

وأضافت جليلة: “مريت الفترة الماضية بظروف قاسية وهوجمت بطريقه حقيرة على السوشال ميديا .. والغيره تقتل.. يعني أنا اليوم لو مو عايشة في بلد أمان كنت اتقتلت بسبب الغيرة.. وجود جليلة موتهم”.



وسبق أن صرّحت جليلة بأنّها لديها الكثير من الأخطاء بحياتها، وتقوم بالعديد من الأشياء الحرام، منها طريقة ملابسها، والسّفور، وعدم ارتدائها للحِجاب، مضيفةً: “وجودي بالسوشال ميديا حرام إن الناس تراني بملابس ضيقة أو معالم جسدي واضحة أو شعري طالع هذا حرام”.

وقالت جليلة، إنّها ترفض ادّعاء المثالية، والتمثيل على الناس، وتتمنّى أنْ يهديها الله بيوم من الأيام، مشدّدة، على أنّها تحاول القيام بالعديد من الأعمال الجيدة، التي يطّلع عليها ربّها فقط.