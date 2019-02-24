إنفوجراف.. أبرز المرشحين لأوسكار أفضل ممثل 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم جوائز الأوسكار، التي تعد أفضل تكريم في عالم السينما، في حفل يقام بهوليوود، مساء الأحد المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، فجر الإثنين بتوقيت معظم الدول العربية.

"العين الإخبارية" ترصد من خلال هذا الإنفوجراف أبرز الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثل، وتشير غالبية التوقعات لفوز النجم الأمريكي رامي مالك بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، خاصة بعد نجاحه في حصد عدد كبير من الألقاب العالمية، من بينها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، ونقابة ممثلي الشاشة".

