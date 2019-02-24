- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم جوائز الأوسكار، التي تعد أفضل تكريم في عالم السينما، في حفل يقام بهوليوود، مساء الأحد المقبل بتوقيت الولايات المتحدة، فجر الإثنين بتوقيت معظم الدول العربية.
"العين الإخبارية" ترصد من خلال هذا الإنفوجراف أبرز الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل ممثل، وتشير غالبية التوقعات لفوز النجم الأمريكي رامي مالك بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، خاصة بعد نجاحه في حصد عدد كبير من الألقاب العالمية، من بينها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، ونقابة ممثلي الشاشة".
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أبرز المرشحين لأوسكار أفضل ممثل 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.