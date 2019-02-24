مايا نصري: أجريتُ عملية تجميل واحدة وابتعادي عن الفن كان إجباريًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانةُ اللبنانيةُ مايا نصري عن عمليات التجميل التي خضعت لها، موضحةً أنها أجرت واحدة فقط في أنفها، نظرًا لخوفها الشديد من العمليات والإبر.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: "لدي فوبيا من عمليات التجميل، وأجريت واحدة بأنفي عام 2000 بعد تفكير طويل، أنا أخاف من الإبر كثيرًا.. وليس لأنني ضد عمليات التجميل".

أمّا عن سبب غيابها لسنوات طويلة عن الساحة الفنية وخاصةً الغناء، تابعت: "هذا الغياب كان إجباريًا بسبب احتياج زوجي وأولادي لرعايتي".

وقالت: "أنا مشتاقة كتير أرجع.. ومشتاقة للناس.. لكن الولاد بياخدوا كتير من وقتي.. وأنا أهم إنتاج عندي هو ولادي وعيلتي وعلاقتي بزوجي.. لذلك غيابي عن الفن كان إجباريًا".

وأوضحت مايا أنها ستعود من جديد لاستكمال دراستها في الجامعة، مشيرةً إلى أنها متحمسة لهذه الخطوة لأنها ستُضيف لها الكثير والتمثيل سرق من وقتي ودراستي".

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يُذكر أن فيلم "قسطي بيوجعني" كان آخر الأعمال السينمائية للفنانة اللبنانية مايا نصري، والتي شاركها في بطولته الفنان هاني رمزي.