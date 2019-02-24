شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل تريستان طومسون صادم أمام خيانته لكلوى كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذيعت أخبار هزت الصحافة العالمية حول خيانة لاعب السلة الشهير تريستان طومسون لنجمة تليفزيون الواقع كلوى كاردشيان مرة آخرى وذلك مع صديقة أختها الحميمة وظلت كلوى صامتة عن أى رد فعل.



كلوى وتريستان وصديقة العائلة

وصرح مصدر مسئول لمجلة cosmopolitan أن لاعب السلة لم يكترث للأمر نهائياً ولا يهتم إن كانت كلوى تعيش مرحلة صعبة ولم يتخذ أى إجراءات اتجاه الإعتذار لها أو الندم وأضاف أيضاً إنه لا يهمه أمر عدم رؤية ابنته True مرة آخرى أو حبيبته كلوى كاردشيان والأمر الذى أدانه عليه جميع أصدقائه.

يذكر ان كلوى كاردشيان فضلت الصمت حتى الآن ولم تصرح بأى قرار سوف تتخذه عقب هذا الحادث بينما صرح أحد المصادر المقربة من العائلة أنها تفكر فى الانفصال النهائى من طومسون.

وأضاف أيضًا أنها منذ فترة لم تهتم به وكانت فقط تهتم بنفسها وبابنتها وكانت تتجاهله تمامًا بعد خيانته لها فى المرة الأولى.