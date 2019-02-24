شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد عاطف ممثلا إقليميا للاتحاد الأفريقى للسينمائيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المخرج والناقد المصرى أحمد عاطف بمنصب السكرتير الإقليمى للاتحاد الأفريقى للسينمائيين، وذلك بعد منافسة فى المؤتمر الدورى للاتحاد الذى أقيم داخل فى بوركينا فاسو يومى 21 و22 فبراير قبل يومين من افتتاح مهرجان "فسباكو"، أكبر مهرجانات السينما بأفريقيا، وجاء انتخاب عاطف بالإجماع من ممثلى 24 دولة أفريقية حضرت المؤتمر.

المخرج أحمد عاطف سبق له شغل هذا المنصب خلال الست سنوات الماضية، لعب خلالها دورا كبيرا فى تطوير السينما الأفريقية من خلال الورش التعليمية وتطوير التشريعات الخاصة بها، بجانب الحفاظ على تراث الفيلم الأفريقى.

يذكر أن المخرج العالمى شيخ عمر سيسوكو، وزير الثقافة السابق فى دولة مالى، تمت إعادة انتخابه كذلك سكرتيرا عاما للاتحاد الأفريقى للسينمائيين، وعبر عن تقديره لدور المخرج أحمد عاطف فى نهضة السينما الأفريقية، كما أبرز عاطف فى كلمته الدور الكبير الذى تلعبه مصر فى الآونة الأخيرة فى تطوير التعاون مع أفريقيا، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.