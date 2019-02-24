شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل يبرع فى تقليد إسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطفل يبرع فى تقليد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، فى حركاته وتعبيراته المشهورة، والتى أجاد تقليدها إلى حد التطابق.

Advertisements

وقدم أكثر من فنان شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين آخرهم الممثل الشاب محمد فهيم، وأعاد تقديم أشهر منولوجاته محاولا ألا يقلد حركات وأداء إسماعيل فقط بل أن يتخذ من روح سمعة الفنية، ما يساعده على تقديمها بشكل خالٍ من الملل وينال إعجاب الجمهور.

كما قدم الفنان أشرف عبد الباقى شخصية إسماعيل ياسين فى مسلسل "أبو ضحكة جنان" عن قصة حياة الفنان الراحل الذى بدأ مطربا بالسويس وانطلق كممثل كوميدى، كما يتطرق إلى علاقته برجال الثورة وطلبهم منه تقديم أفلام عن الجيش المصرى كفيلم "إسماعيل ياسين فى البوليس الحربى"، بالإضافة إلى زواجه ووفاته.