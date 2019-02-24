شاهد كيف عبر الفنان جيمس وودز عن رفضه لعودة عرائس داعش إلى أمريكا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد هزيمة داعش من قوات التحالف الدولى فى العراق وسوريا، توسلت العديد من النساء الشابات العودة مرة آخرى إلى أوطانهم فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى لقى رفضا كبيرا على المستوى الشعبى والحكومى.

الفنان الأمريكى، جيمس وودز، عبر عن رفضه لعودة الفتيات الشابات حاملات الجنسية الأمريكية، مرة آخرى إلى الولايات المتحدة الامريكية، ونشر صورة لطفل من داعش يضع السكين على رقبه مواطن، وعلق قائلاً:"هذا هو الإرهابى الذى يريد العودة إلى البلاد".



منشور الممثل الأمريكى الممثل جيمس وودز

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدر أمر بعدم عودة هدى مثنى الملقبة بعروس داعش، إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة آخرى، وغرد قائلا:"لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تماماً ، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد".

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هدى مثنى، من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من النساء الراغبات العودة مرة آخرى على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سافرت إلى سوريا والتحقت وتزوجت من ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وتبلغ من العمر 24 عاما، وعبرت عن ندمها سفرها إلى سوريا والتحاقها إلى تنظيم داعش الإرهابى وتوسلت إلى المسئولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة إلى عائلتها، وهو ما رفضه الشعب الأمريكى والمسئولين.



هدى مثنى مع ابنها

لم يكن الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الامريكية فقط بل حاولت شيماء بيجوم فى الخامسة عشرة من عمرها عندما تركت منزلها أسرتها فى لندن وهربت إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش وتزوجت أحد عناصر التنظيم الإرهابى، غير أنه مع هزيمة التنظيم وبينما أصبحت الشابة، ذات الـ19 عاما حاليا، حاملا، أبدت رغبتها فى العودة إلى بريطانيا وهو ما قوبل بالرفض وإبلاغ وزارة الداخلية البريطانية أسرتها بتجريدها من جنسيتها.