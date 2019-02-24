لهذا السبب.. أكرم حسني يوجه الشكر لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: وجه الفنان أكرم حسني الشكر لمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد أن قام الأخير بنشر بوستر "الوصية" عبر خاصية الاستوري بـ"الانستجرام". ونشر "حسني" صورة البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق قائلًا: " سعيد إن الوصية عجبك يا مشرفنا، فخر العرب". يذكر أن مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفي، من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي.

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