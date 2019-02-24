بالفيديو| رقص حنان ومصطفى قمر في عيد ميلاد علاء عبد الخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى

احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد المطرب علاء عبدالخالق الـ55.

وظهر في الفيديوهات التي نشرها أحد الحاضرين عبر حسابه على فيس بوك مصطفى قمر ومنى عبد الغني ومحمد محي وحميد الشاعري وحنان.

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وغنت حنان في أحد الفيديوهات ورقصت مع مصطفى قمر وعلاء عبد الخالق، كما غنى حميد وعلاء مع بعضيهما.

واشتهر عبد الخالق في التسعينيات، من خلال فرقة الأصدقاء مع منى عبد الغني وحنان، قبل أن تنفصل الفرقة.