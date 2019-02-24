بالفيديو.. موهبتان يبهران لجنة تحكيم "Arabs got talent" في التخاطر عن بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: أبهر الثنائي جورج أدريان وبشوي طلعت لجنة تحكيم برنامج "arabs got talent" اليوم السبت، بموهبتهم في التخاطر عن بعد. قدم الثنائي فقرة عن مهارات التخاطر عن بعد، واستعانا بالفنان أحمد حلمي والفنانة نجوى كرم للتعرف على مهارتهما في التخاطب عن بعد. وبالفعل نجحا في ذلك.

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