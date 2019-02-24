بالفيديو| مايكل جاكسون طفلاً في "Arab got talent" ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعاد الطفل التونسي ياسين المحبوبي الفنان العالمي مايكل جاكسون إلى أذهان الجمهور العربي في حلقة اليوم السبت من برنامج "Arab got talent" الذي يعرض على شاشة "mbc".

ومجيدًا كثير من حركات النجم العالمي، أبهر الطفل ذو الملامح السمراء لجنة التحكيم والجمهور، الذين رأوا فيه بدايات ملك البوب الذي توفي في 25 يونيو من العام 2009.