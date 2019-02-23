مهرجان الأقصر السينمائي يكرم لبلبة في محافظة قنا المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مهرجان الأقصر السينمائي في دورته الـ8، التي تقام في مارس/آذار المقبل، أن تتوازى بعض فعالياته في محافظتين معا وفي توقيت واحد لأول مرة، حيث سيعرض عدد من الأفلام ويكرم عدد من النجوم في محافظة قنا جنوب مصر بجامعة "جنوب الوادي" بالتوازي مع برنامج المهرجان في مدينة الأقصر.



وتشمل الفعاليات في محافظة قنا بصعيد مصر تكريم الفنانة المصرية لبلبة وإهداءها درع جامعة جنوب الوادي، وعرض أفلام للجمهور بحضور عدد من النجوم منهم الفنانين المصريين محمود حميدة، رئيس شرف الدورة الـ8، والفنانة أمينة خليل والفنانة سلوى محمد علي والفنان طارق عبدالعزيز والفنان صبري فواز.

وتتضمن عرض أفلام قصيرة مترجمة للعربية وهي فيلم "80 بلس" للمخرجين لوكي لورا، وموجوم ديفيدسون من أوغندا، وفيلم "داجو" للمخرج آرون يشيتلا من إثيوبيا، وفيلم "ياسمينا" للمخرجين علي الصميلي وكلير كاهين من المغرب وفرنسا.

ويتم عرض أفلام "قرابين" للمخرج توني كوروه من كينيا، و"كازونجو" للمخرج يوهي امولي من رواندا، و"أليس" للمخرج فيصل بن أغرو من المغرب، وكذلك عرض الفيلم الروائي الطويل "ماباتا باتا" للمخرج سول دي كارفاليو من موزمبيق، والفيلم الروائي الطويل "دفن كوجو" للمخرج بليتز بازاول من غانا.