إنفوجراف.. أبرز المرشحات لأوسكار أفضل ممثلة 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتنافس على جائزة أفضل ممثلة خلال حفل الأوسكار المقرر إقامته مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، فجر الإثنين بتوقيت معظم الدول العربية، عدد كبير من نجمات هوليود.

وتشير التكهنات إلى فوز النجمة الأمريكية، جلين كلوز، عن دورها في فيلم "The Wife"، بعد نجاحها مؤخراً في الفوز بجائزة "جولدن جلوب" عن دورها بهذا الفيلم.



وأكد موقع "أي إم دي بي" أنّ قائمة أفضل ممثلة دور رئيسي تحمل العديد من المفاجآت هذا العام، وأنه من الصعب توقع الأجدر بالفوز بها، نظراً لنجاحهن جميعاً في وضع بصماتهن الفنية، منهن النجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم "The Favourite"، وياليتزا أبريسيو المرشحة لأول مرة هذا العام عن فيلمها "Roma"، والنجمة الأمريكية ميليسا مكارثي، عن فيلمها "Can You Ever Forgive Me".

الإنفوجراف التالي يرصد أبرز المرشحات