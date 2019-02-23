الممثلة المصرية حورية فرغلي تبدأ تصوير فيلم "استدعاء ولي أمر عمرو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت الممثلة المصرية حورية فرغلي تصوير أول مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد "استدعاء ولي أمر عمرو"، بمشاركة محمد عز، وسماح أنور، وصبري فواز، وانتصار، وكلوديا حنا، ومحمد لطفي، ومي كساب، وإيمان السيد، من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.



وتخوض حورية ماراثون دراما رمضان 2019 بمسلسلها الجديد "ياسمينا" الذي تبدأ تصوير أول مشاهدها به هذا الأسبوع، ويشاركها في المسلسل كل من فيفي عبده وسامح الصريطي وميار الغيطي وحازم سمير.

وكانت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ٦٧ كرمت "حورية" كأفضل ممثلة عن فيلمها الأخير "طلق صناعي".