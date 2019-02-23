تامر حُسني يُحيي حفلًا في السُعودية ويصفه بـ"الأسطوري".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقى المطرب المصري تامر حسني، جمهور المملكة العربية السعودية للمرة الثانية، حيث أحيا حفلًا غنائيًا أسطوريًا في مدينة جدة، ضمن تنفيذ أولى العقود الفنية التي وقعتها هيئة الترفيه السعودية مع عدد من الفنانين في مصر.

وشهد الحفل الذي أقيم على مسرح مدينة الملك عبد الله في جدة حضور عدد من الجماهير تخطى الآلاف من محبّي نجم الجيل.

ووجه تامر حسني، رسالة للجمهور السعودي في حفله قال فيها: "أنا بتشرف إني قدام جمهور عظيم زيكم للمرة الثانية".

وقدّم تامر، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته السابقة وصولًا إلى أحدثها من ألبوم "عيش بشوقك"، الأخير.

وتفاعل الجمهور مع تامر حسني، في الحفل وسط هتافات المحبّة والتقدير التي انهالت عليه.

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وعلقّ تامر على الحفل، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك فكتب: "حفل أسطوري آخر بكل المعاني في جدة شكرًا جماهير السعودية العظيمة وقريبًا حفل الرياض إن شاء الله".

كما أعرب عن سعادته بالوصول للعالمية بأغانيه فنشر مقطع فيديو عبر "إنستغرام"، لأغنية "عيش بشوقك"، وعلقّ: "كان من أحلام حياتي إن الشعوب تغني أغانيّ، وبالصبر والاجتهاد بفضل ربنا قدرت أحول نجاحي المحلي إلى دولي ودي حاجة مش سهلة خالص بس ربنا بيكرم دايمًا على قد التعب، الحمدلله".

ويعتبر هذا الحفل الثاني لتامر حسني في السعودية حيث سبق والتقى الجمهور في أقوى حفلات المملكة بشهر مارس من العام الماضي.

يُذكر أن تامر حسني، طرح منذ أيام فيديو كليب أغنيته "ناسيني ليه"، وحصد نجاحًا بالملايين حيث وصلت مشاهدات الكليب لـ12 مليون مشاهدة.