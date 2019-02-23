رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد رحيم في ألبومه المقبل

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رامي جمالكتب - أحمد عمرو:
أعلن النجم رامي جمال، التعاون مع الملحن محمد رحيم في ألبومه المقبل، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "ياجماعة وجود أخويا الكبير محمدرحيم في ألبومي اللي جي ب اكتر من أغنيتين بجد حاجة ممتعة فنان عبقري فعلا دعواتكم".
يذكر أن المطرب رامي جمال سيطرح ألبومه الغنائي الجديد،
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