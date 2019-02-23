الارشيف / فن ومشاهير

رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد رحيم في ألبومه المقبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

رامي جمال
كتب - أحمد عمرو:

أعلن النجم رامي جمال، التعاون مع الملحن محمد رحيم في ألبومه المقبل، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "ياجماعة وجود أخويا الكبير محمد

رحيم في ألبومي اللي جي ب اكتر من أغنيتين بجد حاجة ممتعة فنان عبقري فعلا دعواتكم". 

 

يذكر أن المطرب رامي جمال سيطرح ألبومه الغنائي الجديد،

Advertisements

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

بنهاية العام الجاري، ويضم الألبوم 10 أغاني فقط، كما يعقد حاليا عددا من جلسات العمل مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين، ضمن التحضير لألبومه الجديد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد رحيم في ألبومه المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى