رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد رحيم في ألبومه المقبل

رامي جمال

كتب - أحمد عمرو:

أعلن النجم رامي جمال، التعاون مع الملحن محمد رحيم في ألبومه المقبل، و جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علق كاتبا: "ياجماعة وجود أخويا الكبير محمد

رحيم في ألبومي اللي جي ب اكتر من أغنيتين بجد حاجة ممتعة فنان عبقري فعلا دعواتكم".

يذكر أن المطرب رامي جمال سيطرح ألبومه الغنائي الجديد،

Advertisements

بنهاية العام الجاري، ويضم الألبوم 10 أغاني فقط، كما يعقد حاليا عددا من جلسات العمل مع مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين، ضمن التحضير لألبومه الجديد.