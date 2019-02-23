الثلاثاء المقبل.. سمير غانم ضيف أشرف عبد الباقي

سمير غانم كتب - أحمد أيوب: يحل الفنان سمير غانم، يوم الثلاثاء المقبل، ضيفا على الفنان أشرف عبد الباقي، وذلك في الحلقة عبد الباقي، وذلك في الحلقةالمقبلة من برنامج "قهوة أشرف". Advertisements يذكر أن يعرض البرنامج الساعة 10 مساء الثلاثاء على شاشة الحياة.

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