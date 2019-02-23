إليسا تعلن عودتها إلى منزلها بعد عملية جراحية ببروكسل

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أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين القصير"تويتر"، عودتها إلى منزلها فى لبنان، بعد إجراء عملية جراحية فى العاصمة البلجيكية بروكسيل .
وكتبت اليسا تغريدة بالإنجليزية لها عبر تويتر،
كانت إليسا قد سافرت إلى بروكسل منذ أيام لإجراء عملية جراحية إثر إصابتها بتورم في يدها اليمنى نتيجة احتباس المياه بسبب إزالة الغدد الليمفاوية خلال خضوعها لعلاج قاس بسبب إصابتها بسرطان الثدي الذي أعلنت عن تعافيها منه في كليبها "إلى كل اللي بيحبوني".
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