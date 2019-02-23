في عيد ميلادها الـ40.. تعرف علي أبرز التغيرات التى حدثت لـ حلا شيحة في الآونة الأخيرة

كتبت_جهاد جميل:

بعد غياب 12 عامًا، تعود الفنانة حلا شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى من خلال مشاركتها في السباق الرمضانى مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زالزال"، واليوم تطفئ " حلا" شموع ال39 لتبدأ عاما جديدًا يختلف عما سبق، ومن خلال هذا السطور التالية نستعرض أبرز التغيرات التى حدثت لها خلال

الآونة الأخيرة:_

- قررت "حلا" منذ 12 عامًا اعتزالها عن التمثيل وذلك لارتدائها الحجاب لتبعد عنها الأضواء تدريجًيا

- و بعد فترة من الاعتزال تزوجت من كندي اعتنق الإسلام قبل زواجهم بسنوات قليلة.

- وارتدت "حلا" النقاب وبعدها عادت إلى الحجاب مرة أخرى.

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-ولكن حلول عام 2018 بالأخص شهر أغسطس على "حلا" اختلف كثيرًا عن ما ذكر في السطور السابقة، حيث فوجئ الجمهور في بإعلانها خبر خلعها للحجاب ورغبتها في العوده للتمثيل مرة أخرى.

- وبعد هذا القرار، واجهت "حلا" ، الجماهير الذين انقسمت آراؤهم بين مؤيد ومعارض لقرارها، واكتفت بالرد عبر حسابها الخاص "فيسبوك"، بمقولة: "دعوا الخلق للخالق".

- لتعود في رمضان 2019 بمسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان.