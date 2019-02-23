سهيلة بن لشهب صريحة وجريئة في "سوشيال بلا حدود" وماذا عن الفضيحة؟

ميرنا وليد - بيروت - خطوة جميلة وجريئة بالوقت نفسه تخوضها الفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب حاليا من خلال برنامجها "سوشيال بلا حدود" واذا اردنا ان نكون اكثر دقة فقد كانت صريحة بالحديث عن أسوء التعليقات التي تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد أكدت أنها تلقت تعليقا عنوانه "فضيحة سهيلة".

وتابعت الفنانة "أن التعليق جاء فيه أن والدها على قيد الحياة، وهو يرفض دخولها للمجال الفني، لذلك تخفي وجوده عن جمهورها". وختمت سهيلة كلامها بقولها "طنش تعش تنتعش"، إشارة منها لعدم الوقوف على مثل هكذا تعليقات، والتفكير بإيجابية.

وتشارك سهيلة في لجنة تحكيم برنامج "سوشيال بلا حدود"، القائم على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يبث عبر قناة الآن الإماراتية حيث تظهر عن نضوج أكثر من أي وقت مضى وها هي لازالت تحتفظ بالطيبة التي عرفت بها وتواضعها.