المكرّم الأب بشارة أبو مراد .. حياة مليئة بالتعبّد والصلاة والشغف الى حبّ الله

ميرنا وليد - بيروت - عاش الراهب اللبناني المخلصي بشارة أبو مراد حياة مليئة بالتعبّد والصلاة والتقشّف والشغف الى حبّ الله الآب، وتكريس حياته له في أديرة عدّة مرّ بها، كان آخرها دير المخلص في جون حيث دفن في حائط الكنيسة وليس في مدافن الرهبان كما تقتضي العادة.

وبهدف الغوص أكثر في حياة الأب بشارة أبو مراد، أعدّت رئيسة تحرير موقع "الفن" هلا المر تقريراً لموقع "النشرة" من عدة أجزاء عنه، ليتعرف الناس على حياة أبو مراد.

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