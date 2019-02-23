خاص وبالفيديو- هذه توقعات سمير طنب لمواليد الأبراج لهذا الأسبوع

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "توقعات الأبراج ومولود الأسبوع".

وفي هذه الحلقة، يكشف طنب عن توقعاته لمواليد الأبراج، ويتحدث عن مولود الأسبوع للفترة الممتدة من 23 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.

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