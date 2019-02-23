شانتال جعجع: أحضّر قنبلة الموسم..ولو عاد بي الزمن لا أعيد تجربة ستار أكاديمي

ميرنا وليد - بيروت - هي فنانة لبنانية شابة، دخلت برنامج ستار أكاديمي وقدّمت أجمل اللوحات والأغاني بصوتها الدافئ، شانتال جعجع دخلت مؤخراً الستوديو وسجلت أغنيتين وكان لنا معها لقاء حصري خلال التسجيل.

الفنانة شانتال جعجع أهلاً بك عبر موقع الخليج 365، هل اشتقتِ إلى الأكاديمية ؟

أنا أرحب بكم وشكراً لحضوركم اليوم إلى داخل ستديو جو بارودجيان وتحديداً داخل مكتب وستوديو Coco B، إشتقت فعلاً لكل زاوية من هذا المكان الذي قدّمني لكل الناس وبشكل لائق وراق، اليوم أنا بصدد البدء بحياة جديدة و من نقطة الصفر لأن العديد من الأمور الشخصية حصلت معي ولكن استطعت أن أتخطاها وباذن الله سأصل إلى ما أريد.

ما جديدك ؟

أنا بصدد تسجيل أغنيتي الخاصة التي هي من كلماتي وألحاني وهي نابعة من القلب وللصراحة فلقد مررت بحالة غير مستقرة مؤخراً لذلك العمل عاطفي نوعا ما , اليوم استعدت السيطرة على نفسي بعد ان انقطعت عن مواقع التواصل الاجتماعي كليا.

هل استمريتِ في تمرين صوتك؟

بكل تأكيد الفنان بحاجة دائمة لتطوير نفسه وهنا أحب أن أشكر أستاذ الموسيقى طوني البايع الذي فتح لي الطريق في بداية مشواري، صوتي أصبح أجمل مع الخبرة وتعلمت الكثير من العُرب من خلال الإستماع إلى العديد من الأغاني.

ما هي الأخطاء التي قمتِ بها في حياتك؟

هناك العديد من الأخطاء منها أنني أدخلت إلى حياتي أشخاصاً واكتشفت أنهم كانوا سلبيين وأرادوا إيقاف حلمي الذي كنت أطمح إليه منذ صغري ولا أريد أي شخص ان يدخل مجددا الى حياتي ويترك أثراً سلبياً بل يجب ان يكون حلمي هو حلمه تماماً.

ما سبب ابتعادك عن مواقع التواصل الإجتماعي ؟

تمت سرقة كافة صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تمكنت من استعادة واحدة منها.

هل هناك عمل آخر تحضرين له ؟

طبعاً هناك أغنية تركية عربية سأقدمها بشكل "كوفر" وستكون قنبلة الموسم لأن العمل عليها سيكون كبيراً والموزع "كوكو ب" وضع كل ثقته وثقله على هذه الأغنية التي ستكون مزيجاً بين اللغتين وعلى المقام نفسه.

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هل هناك اشخاص من عائلتك يمتلكون صوتاً جميلا ؟

والدي صوته جميل ولكنه لم يركّز أبداً على هذه المهنة وللأسف بدأت في تأسيس نفسي وأنا في الست عشرة سنة ولذلك لم أتقن العزف على أية آلة موسيقية، ولكني اليوم بصدد تعلّم العزف على البيانو والأورغ.

من هي الفنانة التي تحبين أن تغني لها ؟

أحب جداً شيرين عبد الوهاب فهي تمتلك تقنيات عالية وصوتاً جميلاً كما وأحب الفنانة إليسا وأشد على يدها فهي إنسانة قوية، أحب إصرارها وأحب أنها كانت قدوة لكل فتاة أرادت أن تكون أقوى من أية حالة مرّت بها.

هل تتابعين برامج المواهب ؟

لا أتابعها أبداً ولا أحبها لأن فيها سرأً خفياً وقطبة مخفية وهي أن المشترك يصل إلى مرحلة معينة وتسحب السجادة من تحته ويجب عليه الاستمرار بنفسه و لوحده من دون أي دعم، وكما تعلم الوضع الفني ليس بألف خير وشركات الإنتاج قليلة جداً نظراً للكم الهائل من الذين يتخرجون من أي برنامج تلفزيوني ولو عاد بي الزمن إلى الوراء لا أعيد تجربة ستار أكاديمي.

مَن من الطلاب ما زلت على تواصل معه ؟

مع محمد سعد و نسيم الريسي وهنا أحب أن أبارك للنجمة كنزة مرسلي على الكليب الأخير.

هناك مشروع آخر ضمن مجال بعيد عن الجو الفني ؟

صحيح فانا بدأت أستلم ورش ديكور بعد أن تخرجت وحصلت على شهادتي.

ما هو المسرح الذي تطمحين الوقوف عليه؟

طموحي كبير ولكن على نطاق لبنان أحب وأتمنى أن أقف على مسرح مهرجانات الأرز الدولية.