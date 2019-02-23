خاص الفن – نادين قدور توضح حقيقة ارتباطهاخاص الفن- أدهم نابلسي: قد نشعر بالضعف حين نسمع "هو الحب"خاص...

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية نادين قدور ما نشرته إحدى الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها، مؤكدة أنها "سينغل".

وقالت لموقعنا: حالياً أنا غير مرتبطة بأي علاقة عاطفية، ولا أفكر بالحب ولا الخطبة ولا الزواج، وكل ما أفكر فيه حالياً هو الظهور الدرامي الذي أطمح إليه.

وأضافت: مثلي مثل أي فتاة بالعالم، أطمح أن أكوّن عائلة، لكن الموضوع ليس من أولوياتي حالياً، وكل شيء قسمة ونصيب.

ويشار إلى أن نادين قدور شاركت هذا العام في إحدى خماسيات "عن الهوى والجوى"، إضافة إلى حلولها ضيفة على إحدى حلقات "أصابك عشق"، كما أنها تلقت عرضاً للمشاركة في مسلسل اجتماعي لكنها لن تأخذ قرارها حتى تقرأ دورها كاملاً.

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