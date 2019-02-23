ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" ان الفنان أدهم نابلسي بدأ التحضيرات لأغنية جديدة ولكن من بعد النجاح الساحق لأغنية "هو الحب" يجب ان تكون الخطوة مدروسة جدا، لذلك هو يحضر حاليا لمشروع فني مهم يكشف تفاصيله لاحقا.
واعتبر أدهم ان "هو الحب" اغنية رومنسية بإمتياز لكن يمكن لشخص ان يشعر حين يسمعها إما بالكثير من السعادة إما بالضعف أمام الحب.
"هو الحب" شكلت حالة خاصة من محبة الناس لهذه الاغنية.
وفي مسيرة أدهم مجموعة من الأغاني الناجحة هي "النهاية السعيدة" و"حب السيطرة" و"ما بشبع منك" و"حدك الكون" و"كيف بحبك هيك".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- أدهم نابلسي: قد نشعر بالضعف حين نسمع "هو الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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