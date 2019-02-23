خاص "الفن"- سمية الخشاب تناهض العنف ضد المرأة

ميرنا وليد - بيروت - انتهت الفنانة سمية الخشاب قبل سفرها إلى بغداد مع زوجها الفنان أحمد سعد من تصوير أغنية اجتماعية مع المخرج جميل جميل المغازي، وهي لمناهضة العنف ضد النساء على أن تعرضها في شهر آذار/مارس وهو شهر عيد الأم وقد تم التصوير في فيلا على طريق مصر اسكندرية .
المفاجأة هي ظهور ابناء شقيقها في الفيديو كليب لأول مرة ويلعبون دور أولادها في قصة الكليب، بالإضافة لإستعانتها أيضا بمجموعة من الراقصين والأغنية باللهجة المصرية.
سمية الخشاب تقرأ أكثر من سيناريو في الوقت الحالي لكنها لم تتعاقد على أي عمل جديد لتخرج بذلك من الدراما الرمضانية لعام 2019 وهو ما جعلها تركز على الغناء وتفكر في اطلاق البومها الخليجي الجديد.
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