خاص الفن- ثراء دبسي.. هل إعتزلت الفن؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد باعتزال الممثلة السورية ثراء دبسي الفن، خاصة أنها لم تشارك في أي مسلسل درامي منذ حوالي عشر سنوات، وبالتالي ابتعادها شبه الكلي عن الأضواء.

شقيقتها ثناء دبسي نفت تلك الأخبار، وقالت لموقعنا إن ثراء تتفرغ حالياً بالعمل في الإذاعة كمخرجة إذاعية، ولم تعتزل الفن.

ومن المعروف أن ثراء شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية المهمة قبل أن تبتعد بإرادتها بهدف العمل في الإذاعة، ومن أعمالها "غصب الصحراء" 1989 و"خان الحرير" 1996 و"الثريا" 1998 و"حي المزار" 1999 و"القدر المحتوم" 2001 و"البيوت أسرار" 2002 وأبو الطيب المتنبي" 2002 و"أيامنا الحلوة" 2003 و"كوم الحجر" 2007 و"أصوات خافتة" 2009.

وكما ذكرنا فإن ثراء هي شقيقة الممثلة المعروفة ثناء دبسي المتزوجة من الممثل والمخرج سليم صبري، وهي خالة الممثلة يارا صبري.