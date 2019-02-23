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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اختارت شركة «نيفيا» العالمية، النجمة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ«السلطانة مريم» كوجه إعلاني لها، واقامت حفل، حضره عدد كبير من وسائل الإعلام، للإعلان عن انضمامها للشركة.
نجمة «حريم السلطان» تألقت خلال الحفل بفستان أبيض قصير شديد الأناقة، أبرز جمال قوامها، وانتعلت حذاء وردي اللون، في الوقت الذي لملمت فيه شعرها للخلف بتسريحة بسيطة، كما اختارت ماكياج بسيط، ضاعف طلّتها جاذبية وأنوثة غير متكلفة.
من ناحية أخرى، صرحت بيلين بانتهائها من تقديم برنامج الطبخ، وتعمل حالياً على قراءة أكثر من سيناريو لتحديد عمل قوي تعود به إلى الشاشة، حيث كان مسلسل «عدو في بيتي»، آخر ظهور درامي لها، وقد شاركت فيه كضيفة شرف، وجسدت فيه شخصية فتاة مصابة بمرض السرطان.
يُذكر أن بيلين كارهان متزوجة من رجل الأعمال التركي بدري جونتاي يونيو 2014، ووضعت مولودها الأول «علي ديمير» ديسمبر 2014، وأنجبت ابنها الثاني «جان أيوب» مارس 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر بيلين كارهان تشرق بالأبيض في حفل إعلانها وجه إعلاني لماركة شهيرة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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