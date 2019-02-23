جيزام كراجا تحصل على «لوك» جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الفنانة التركية جيزام كراجا الشهيرة بـ«فتون» علىى «لوك» جديد، حيث غيرت لون شعرها، واللافت أنها حرصت على مشاركة محبيها بصور لها منذ بدء مرحلة التغيير داخل أحد الصالونات.

جيزام تخلت عن الشعر الذهبي، واختارت لون أشقر فاتح جداً، حيث نال «لوك» الفنانة الجديد اعجاب الكثيرين من محبيها، الذين رأوا أن اللون الجديد ناسب بشرة الفنانة الشابة البيضاء، مؤكدين أنه زادها جاذبية وأنوثة، في الوقت الذي رأى البعض أن اللون البني المائل للذهبي كان أجمل عليها.

من ناحية أخرى، عُرض لجيزام كراجا حديثاً مسلسل جديد بعنوان «ذنب الإنسانية» الذي شاركت في بطولته أمام كان يلدرم، وذلك عبر شاشة كنال دي التركية.

يُذكر أن جيزام كان قد صدر حكماً قضائياً ضدها بالحبس 4 سنوات وشهرين بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك في قضية المخدرات الشهيرة التي طالت العديد من مشاهير المجتمع التركي، إلا أن محامي النجمة التركية تقدم بطلب للاستئناف على الحكم، معترفاً في طلبه بتعاطي جيزام للمخدرات مع أصدقائها، واصفاً تجربتها بـ«خطأ شباب»، مشدداً على أنها لم يكن لها أي علاقة بالمخدرات قبل وقوعها في هذا الخطأ الذي لم ولن تكرره، نافياً متاجرتها للمخدرات