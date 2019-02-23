الانتهاء من «The Sky Is Pink» بطولة بريانكا شوبرا.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتعاون كل من النجمة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra و الفنان فرحان اختار Farhan Akhtarو في تقديم فيلمهما The Sky Is Pink الذي يعد واحد من أكثر الأفلام المنتظرة لهذا العام.

تأتي أهمية الفيلم، لأنه يمثل عودة بريانكا لأحضان بوليوود بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات، ولا شك أن الممثلة حريصة على جمهورها الحقيقي في الهند، إلى جانب قاعدتها الجماهيرية العريضة في هوليوود في الوقت الحالي.

ومن المقرر إطلاق الفيلم في 11 أكتوبر ، 2019، بحسب ما نشره الكاتب الهندي المحلل التجاري تاران أدارش على حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

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كما شاركت مؤخرا مخرجة الفيلم شونالي بوس Shonali Bose رسالة على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instagram، روت فيها تجربتها في تأطير الفيلم. كما كشفت عن موعد تصويره النهائي سيكون في الفترة ما بين 1 مارس و12 مارس في مومباي.

وبحسب ما ورد ، كان تصوير فيلم The Sky is Pink قد بدأ في 8 أغسطس 2018 وبدأ الجدول الثاني في التصوير أيضا في لندن في 13 أكتوبر 2018.

الفيلم يضم نجمة دانجال زايرا وسيم Zaira Wasim وروهيت سراف Rohit Saraf، ويتناول العمل سيرة حياة الفيلم على حياة عائشة تشودري ، التي أصبحت متحدثة تحفيزية بعد تشخيص حالتها بنقص المناعة في سن 13 عامًا.