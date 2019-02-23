أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للرئيس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الشعب، ورئاسة مجلس الوزراء طالبهم فيها بتفعيل قوانين السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أيمن بهجت قمر، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: ” السيد رئيس الجمهورية.. رئيس مجلس الشعب .. رئيس مجلس الوزراء.. نرجو من سيادتكم تفعيل قوانين السب والقذف والخوض في الأعراض على الانترنت وتطبيقها بشكل صارم”.

وأضاف: “الأمور تزداد حنقه وهو ما ينزر بكوارث قادمة ولابد من العمل على الحد من هذه الظاهرة بعيدا عن تقييد الرأي أو قمع الحريات”.

وكان فيلم «البدلة»، أخر أعمال أيمن بهجت قمر، فالفيلم من تأليفه ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وقد تصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الاضحى متفوقا على كل من “الديزل” لمحمد رمضان، و”الكويسين” لأحمد فهمي، و”تراب الماس” لآسر ياسين”، و”بني آدم” ليوسف الشريف.