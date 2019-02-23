- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجه الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومجلس الشعب، ورئاسة مجلس الوزراء طالبهم فيها بتفعيل قوانين السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أيمن بهجت قمر، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: ” السيد رئيس الجمهورية.. رئيس مجلس الشعب .. رئيس مجلس الوزراء.. نرجو من سيادتكم تفعيل قوانين السب والقذف والخوض في الأعراض على الانترنت وتطبيقها بشكل صارم”.
وأضاف: “الأمور تزداد حنقه وهو ما ينزر بكوارث قادمة ولابد من العمل على الحد من هذه الظاهرة بعيدا عن تقييد الرأي أو قمع الحريات”.
وكان فيلم «البدلة»، أخر أعمال أيمن بهجت قمر، فالفيلم من تأليفه ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج وليد منصور، وبطولة كل من تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبدالعزيز، ومحمود البزاوي، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وقد تصدر الفيلم إيرادات موسم عيد الاضحى متفوقا على كل من “الديزل” لمحمد رمضان، و”الكويسين” لأحمد فهمي، و”تراب الماس” لآسر ياسين”، و”بني آدم” ليوسف الشريف.
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يوجه رسالة للرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.