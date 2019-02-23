- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اقامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل استقبال لمولودتها الثالثة «ليا»، وجهزت للحفل زينة أقرب للاحتفالات الملكية.
وفي صور تبادلها فانز التجمة اللبنانية، ظهرت زينة الاستقبال التي غلب عليها اللون الوردي، بالإضافة لاستعراض عدد من فساتين المولودة الجديدة التي تم طباعة اسمها على أفخر أنواع الشوكولاتة، بالإضافة لبعض الهدايا التذكارية التي تم توزيعها على حضور الحفل.
نانسي كانت قد رحبت بمولودتها الجديدة على طريقتها الخاصة، حيث طرحت أغنية خاصة تحمل اسمها، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعته في الترحيب بابنتيها «ميلا وإيلا».
يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم احتفلت بزفافها على طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011، و«ليا» يوم 1 فبراير 2019.
من ناحية أخرى، طرحت نانسي عجرم فيديو كليب جديد لأغنية «الحب زي الوتر» بالتزامن مع عيد الحب، وهى من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فخافة زينة استقبال نانسي عجرم لمولودتها الثالثة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.