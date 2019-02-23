كلاكيت ثالت مرة.. سيرين عبدالنور تواصل الاحتفال بعيد ميلادها الـ42.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تواصل النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور احتفالها بعيد ميلادها الـ42، حيث فاجأ طاقم عمال أحد مقاهي دبي، واحتفلوا بعيد ميلاد الفنانة.
سيرين ظهرت في مقطع فيديو من احتفال عيد ميلادها الثالث، برفقة زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وعدد من أصدقائهما، يجلسون في أحد المقاهي، وذلك عندما فاجأ الفنانة، طاقم عمّال المكان، وقدموا لها قطعة كيك تحمل شمعة احتفالاً بعيد ميلادها، وهي المفاجأة التي اسعدت سيرين كثيراً حتى أنها تفاعلت مع أصدقائها رقصاً، وملأت المكان بضحكاتها القوية.
يُذكر أن فريق عمل مسلسل «الهيبة» كانوا أول منّ احتفل بعيد ميلاد سيرين في الكواليس، ثم اقامت النجمة اللبنانية سهرة صاخبة، احتفلت فيها بعيد ميلادها مع أصدقائها.
من ناحية أخرى، تعود سيرين لعالم الدراما بعد طول غياب في الموسم الرمضاني المقبل، ببطولة مسلسل «الهيبة» في موسمه الثالث أمام تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.
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