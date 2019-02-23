هل تمتلك غادة عبدالرازق جزيرة في اليونان؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن حياتها الشخصية، وموعد اعتزالها الفن، والدور الذي تتمنى تمثيله.

غادة عبدالرازق، ردت خلال لقائها بإحدى المجلات الخليجية، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول امتلاكها جزيرة باليونان، قائلة: «أدعولي أشتري».

وعن أكثر الأدوار التي تود تقديمها شخصيتي شجرة الدر، أو لملكة حتشبسوت، لأنّهما امرأتان حكمتا مصر، ولأظهر مدى قُوّة المرأة المصرية التي لو أتيح لها الحكم لأظهرت مدى روعة وعظمة المرأة المصرية التي حكمت العالم.

وعن موعد اعتزالها الفن، أكدت أنها لا تحب التمثيل في سن كبيرة وسأعتزل التمثيل إذا لم أكن قادرة على العمل.

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وأضافت: «بعد الاعتزال ربما أسس لشركة إنتاج فني أو رعاية الموهوبين، أو إلى عالم الموضة والأزياء، أو أنشئ شركة سياحة، أو أبتعد تماما واختار عملا لا علاقة له بالتمثيل».

وأشارت إلى أنها لو لم تكن ممثلة كنت تتمنى أن تكون كابتن طيار، كابنتها روتانا لأنها تحب هذا المجال.

وتابعت: «ابنتي روتانا كابتن طيار، وفي الحقيقة هي ساعدتني كثيرًا في تقمُصّ شخصيتي في مسلسل “أرض جو”، من ناحية الملابس وطريقة الكلام وملاحظات السفر بالطائرة».

واستطردت: «روتانا أختي الصغيرة وليست ابنتي فقط، وهي ذكية وموهوبة، وستنشئ خطًا للأزياء والموضة والماكياج، سيكون باكورة أعمالها الاستثمارية الخاصة».