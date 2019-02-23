هاني شاكر: عشت قصة حب قبل زواجي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري هاني شاكر، عن بعض الأسرار من حياته الخاصة، وعلاقته بزوجته نهلة توفيق.

هاني شاكر، قال خلال لقائه في برنامج «حكايات لطيفة»، مع الفنانة التونسية لطيفة، والمذاع عبر فضائية dmc: «عشت قصة حب وخطوبة ولكنها لم تكتمل قبل أن أتعرف على زوجتي نهلة، ولم يكن لي تجارب كثيرة في الحب».

وأضاف: «أنا مريح جدًا ولكن وقت العصبية زوجتي تقولي لي أنا مش بحب الشخصية دي خالص أرجع لشخصية الفنان».

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وتابع: «خلال غضبي لا أغادر غرفتي ولكن أظل فترة في الصالون، ومن بعدها أعود لغرفتي، لأنني لا أجد سببًا معينا يجعلني أنام خارج غرفتي»

وعن أكثر المواقف الغريبة في زواجهما قال: «إحدى المعجبات أدعت أنها زوجتي، وكانت تتحدث مع زوجتي وتطلب لقائها، وكنا في أول فترة زواجنا ولم تكن تعرفني جيدًا الأمر الذي أتاح للمعجبة التسلية بها جيدًا».

وأضاف: «في بداية زواجي، قمت بعمل أغنية رومانسية لزوجتي من مقام البياتي، ولحنتها وكنت سعيد جدًا بها، ولكن اكتشفت أنها لا تحب النوع البياتي وقالت لي أنها لم تعجبها وهذا ما ازعجني وجعلني؟ أنسى الأغنية ولم أظهرها ثانية».