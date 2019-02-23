نيكول سابا عن أزمة فستان الزفاف: كان لازم يقلب الدنيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية عن جديدها خلال الفترة المقبلة وكذلك عن موقفها من المشاركة في الأعمال الرمضانية.

نيكول سابا، قالت في حوار لها مع مجلة «لها»: «استعد خلال الفتة المقبلة لتسجيل أغنية باللهجة المصرية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة».

ووجهت رسالة شكر خاصة للمجتمع المصري وذلك لدعمهم الدائم لها، وتشجيعهم المستمر لكل أعمالها، وعن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل، فأكدت أنها لم يتضح لها الأمر بعد.

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كما ردت الفنانة اللبنانية على الضجة التي أثارها فستان الزفاف الذي ارتدتها في عرض أزياء المصمم المصري هاني البحيري، مؤكدة أنه يستحق كل هذه الضجة.

وأضافت: «الفستان تم صناعته يديويًا واستغرق عدة أشهر، لكي يظهر بهذا الشكل، كما أن إحدى شركات المجوهرات كانت راعية له للإعلان عن منتجها من خلال الفستان الذي تعدت قيمته الـ 200 مليون جنيه، وأنا لم أدفع ثمنه من جيبي».

يذكر أن أخر أعمال نيكول سابا، كان مسلسل “الهيبة”، الجزء الثاني، مع كل من الفنان السوري تيم حسن، والفنانة السورية الكبيرة منى واصف، وعبدو شاهين، وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن تقوم ببطولة الجزء الثالث من العمل الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور.