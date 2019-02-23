سعاد حسين ست البيت التي لا تعرفها.. صور نادرة من منزل زوجها الأول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ارتبطت الفنانة الراحلة سعاد حسين، بالفنان سعيد خليل، في بداية حياتها الفنية، وكانت إلى جانب عملها في فرقة نجيب الريحاني تحرص على القيام بمهام منزلها بنفسها.

والتقطت عدسات مجلة «الكواكب»، صور خاصة لها وهي تلعب برفقة زوجها ونجله سمير، وتحمله على ظهرها ومن بعدها تقوم بمهام إعداد الطعام وتنظيف لمنزل بالإضافة إلى استقبال مكالمات معجبيها.

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وكان سعيد خليل، قد كشف عدد من المواقف التي عاشها فعلًا في حياتها اليومية مع سعاد حسين بعيدًا عن التمثيل، وذلك بعد انفصالهما، ومنها أنها طلبت منه أن يطلقها لمدة شهر واحد فقط حتى تكتب عنها الجرائد، مثلما تناولت خبر طلاق الفنانة شادية، والفنان الراحل عماد حمدي، وخبر طلاق الفنانة الراحلة ليلى مراد، والفنان أنور وجدي.

واضاف في حوار قديم له: «إن زوجته كانت مصابة بداء الشهرة لدرجة أنها أخبرت صديقتها بالانتحار برمي نفسها في النيل، فذهبت إليها الشرطة ووجدتها على الشاطئ وحررت محضرًا بالواقعة فاشتهرت الفنانة، ولكنها نفت ذلك أمام المحكمة، وأقرت أنها حاولت الانتحار ثلاث مرات لأنه كان يتهمها اتهامات باطلة، ويغار عليها ويضربها ولا يقوم بواجباته في النفقة»، وذلك وفقًا لما نشرته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر بتاريخ 14 مارس من عام 1959.

الفنانة الراحلة انفصلت عن الفنان سعيد خليل، وارتبطت بعده بالمؤلف المسرحي والتلفزيوني أنور عبدالله، والذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة الفنانة سماح أنور، وتوفيت في 27 يونيو 2008.