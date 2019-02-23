الحكم بالسجن المؤبد على الفنان طارق النهري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، بمعاقبة الفنان المصري طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة شخصين مفرج عنهم بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين.

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري، و32 متها آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وتعود أحداث القضية غلى عام 2011، بعد اندلاع النيران في المجمع العلمي، وألقي القبض على طارق النهري، في إبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.

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الفنان المصري قال في تصريحاته وقتها على الصور التي نشرت له وهو يحمل السلاح، إن الطبنجة التي ظهر بها «طبنجة صوت»، وقام بأخذها من أحد شباب الإخوان بعد القبض عليه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يقتل مصريًا حتى لو كان مختلفًا معه في الرأي، ولكنه كان يدافع عن التحرير هو ومن معه.

وأضاف: «كنا في ميدان التحرير، وكانت الساعة تقترب من السادسة مساء تقريبًا، وفوجئنا بهجوم ما يقرب من 1500 شخص تقريبًا ينتمون إلى أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قادمين من كوبري قصر النيل، وقامت تلك المجموعة بإطلاق رصاص حي من أسلحة آلية، فتصدت لهم قوات الجيش، لكنها لم تشتبك معهم».

كما دافع عن وجهة نظره وأضاف: «نحن نؤيد القوات المسلحة، ولم نسمح بأن تفرض قلة رأيها على شعب مصر، ولن نترك ميدان التحرير، أما فيما يخص الطبنجة، فالمعمل الجنائي قادر على إثبات أن ما بها رصاص فشنك، وغرضي الوحيد من استخدامها كان لتخويف الإخوان ليس أكثر».

وكان أخر أعمال طارق النهري، كان مسلسل «كلبش»، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، مع عدد من النجوم وعلى رأسهم أمير كرارة، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة.