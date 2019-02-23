إنفوجراف.. الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينافس فيلم الدراما روما "Roma" للمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، على جائزة أفضل فيلم في حفل أوسكار، الذي سيقام بهوليوود، مساء الأحد بتوقيت الولايات المتحدة، فجر الإثنين بتوقيت معظم الدول العربية.

ويأتي ترشيح روما "Roma" كاختيار أول، بعد النجاح المبهر الذي حققه مؤخراً، بجانب حصد العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة "بافتا البريطانية" كأفضل فيلم سينمائي، ومن المتوقع أيضاً فوز الفيلم بجائزة "أفضل فيلم أجنبي".



وبجانب روما "Roma"، يتنافس أيضاً فيلم الدراما كتاب أخضر "Green Book"، رغم عدم فوزه بأي جوائز إلا جائزة وحيدة، وهي "أفضل ممثل في دور مساعد" للنجم ماهرشالا علي، غير أن عددا كبيرا من الخبراء الفنيين يرون أنّ الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت، وسيكون فرس الرهان هذا العام، وسيحصل على جائزة الأفضل.

الإنفوجراف التالي يوضح الأفلام المرشحة للفوز بجائزة أوسكار 2019



